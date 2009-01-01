15:01

Кремль опубликовал декларацию президента Владимира Путина. Документ выложен на сайте Администрации президента.

За год Путин заработал 8,85 млн рублей. В 2015 году его доход составил 8,89 млн рублей.

Путин задекларировал земельный участок площадью 1500 квадратных метров, квартиру площадью 77 квадратных метров и гараж. Ему принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, Нива и прицеп. Еще одна квартира с гаражом находятся в пользовании президента, указано в декларации.

Телеканал «Би-би-си» в 2016 году оценил состояние президента примерно в $40 млрд.

В 2014 году Путин заявил, что не знает размер своей зарплаты. «Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю», – сказал он.