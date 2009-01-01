15:10

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задекларировал почти 13 млн рублей дохода в 2016 году. Декларация опубликована на сайте Кремля 14 апреля.

В собственности у Пескова – три квартиры (в одной из них он владеет половинной долей), парковочное место и автомобиль Тойота автомобиль Тойота Ленд Крузер 200. Кроме того, у него в пользовании находятся два земельных участка площадью около 7,8 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью около 779 квадратных метров.

Супруга Пескова Татьяна Навка за прошлый год заработала более 120 млн рублей. Она задекларировала два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры (самая большая, площадью в 126 квадратных метров – в США) и машиноместо. Кроме того, ей принадлежит два автомобиля Mercedes, один Lexus и мотовездеход Yamaha. У детей Пескова имеется по трети в квартире площадью 140 квадратных метров.

В 2015 году доход Навки составил 89 млн рублей, ее мужа – 36 млн рублей. Таким образом, доход Пескова за 2016 год сократился втрое, его жены – вырос почти на 30 млн рублей.