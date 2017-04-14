15:07

На сайте правительства опубликована декларация премьер-министра Дмитрия Медведева.

За прошлый год он заработал 8,5 млн рублей, то есть на 180 тысяч рублей меньше по сравнению с предыдущим годом.

Медведев задекларировал арендованный участок площадью 47 соток, квартиру в 367 квадратных метров, ГАЗ 20 и ГАЗ21.

Супруга премьер-министра Светлана, согласно декларации, заработала за год 0 рублей. Она владеет автомобилем Фольксваген Гольф и двумя машиноместами.

Имущество супругов за год не изменилось.

Позднее в пресс-службе правительства России заявили, что сокращение доходов Медведева связано «с уменьшением размера банкового вклада и выплаты процентов по нему».

Кремль также опубликовал декларацию президента Владимира Путина. Согласно документу, за год он заработал 8,8 млн рублей.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией выпустил масштабное расследование «Он вам не Димон», посвященное тайным активам Медведева. В нем утверждается, что премьер приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

После этого почти в сотне российских городов прошли масштабные антикоррупционные митинги. Участники акций требовали от Медведева ответить на обвинения ФБК.

Премьер прокомментировал расследование лишь спустя месяц. Он назвал компромат «чушью и бумажками» и отметил, что появление публикации «спонсировали частные инвесторы», которые призвали людей выйти на митинги, преследуя свои «шкурные интересы».

Среди доверенных лиц Медведева в расследовании ФБК упоминался однокурсник Медведева, глава благотворительного фонда «Дар» Илья Елисеев. 13 апреля он дал интервью газете «Коммерсант», в котором подробно рассказал об объектах, которые упоминаются в расследовании, и о самом фонде. В частности, Елисеев подчеркнул, что никто из официальных лиц государства не имеет отношения к «Дару» и недвижимости, о которой пишет Навальный. Глава ФБК назвал слова Елисеева ложью.