С 1 апреля в России началась очередная – девятая по счету – декларационная кампания. Были и будут обнародованы декларации о доходах и имуществе президента, министров, депутатов Госдумы, губернаторов. СМИ и блогеры уже начали отыскивать самые дорогие автомобили и самых богатых супругов. Это далеко не самый интересный и эффективный способ использовать данные деклараций, но если кому-то это нравится – ничего страшного. Хуже то, что должностные лица, контролирующие структуры и правоохранительные органы, похоже, и сами толком не понимают, как с этим массивом данных обращаться.

Неуловимые чиновники

В прошедшие девять лет декларационная система медленно набухала: круг лиц, обязанных отчитываться о доходах и имуществе, постоянно расширялся. Этот процесс нельзя назвать простым: региональные депутаты фактически саботировали декларационную кампанию, топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома» и РЖД отстояли свое право не публиковать декларации. С 2015 года подавать декларации обязали муниципальных депутатов, и на протяжении всего 2016 года прокуроры выносили одно за другим представления о лишении их мандатов. Справедливости ради стоит отметить, что многие депутаты избирались в местные советы, когда требования на них еще не распространялись – они, что называется, на это не подписывались.

В результате сегодня никто не знает, сколько человек в России должны публиковать сведения о доходах. Глава президентского управления по противодействию коррупции Олег Плохой с высокой трибуны антикоррупционной конференции ООН осенью 2015 года расплывчато сказал, что таковых «более миллиона». Если даже в президентской администрации не могут точно подсчитать количество людей, кто должен подавать декларации, стоит ли рассчитывать на их доскональную проверку?