Странный арест через неделю после отставки главы республики Марий Эл Леонида Маркелова удивил публику: только Владимир Путин успел лично легитимировать желание главы республики перейти на другой участок работы, как ФСБ переписала сценарий, возбудив уголовное дело о взятке. Уже бывший губернатор был задержан, доставлен в Москву с реальным риском попасть в СИЗО. Трудно не согласиться с тем, что глава государства в такой ситуации выглядит как минимум глупо. Спасая положение шефа, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ищет не самые убедительные объяснения, а в публичном пространстве уже активно обсуждают хаотизацию, ослабление президента и вседозволенность спецслужб.
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