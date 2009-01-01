16:10

Самым богатым сенатором по итогам 2016 года стал представитель Камчатского края Валерий Пономарев – в 2016 году он заработал 2,6 млрд рублей. Об этом свидетельствует декларация, опубликованная на сайте Совета Федерации.

Супруга Пономарева задекларировала 32,7 млн рублей дохода. Семье Пономарева принадлежат три квартиры (179, 175 и 150 квадратных метров), пять машиномест и три нежилых помещения. Еще одна квартира находится у них в пользовании. Валерию Пономареву также принадлежат четыре автомобиля: Bentley Arnage R, Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430 и ГАЗ-21.

В предыдущем году его доход составлял примерно 1 млрд рублей, его доход, таким образом, увеличился в два с половиной раза. В прошлой декларации сенатор указал, что владеет двумя квартирами, а не тремя.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2016 году задекларировала доход в 22,8 млн рублей. Самым богатым министром стал Лев Кузнецов, который курирует Северный Кавказ. Он заработал 582 млн рублей. В Администрации президента больше других заработал первый замглавы администрации Сергей Кириенко – он отчитался от прибыли в 85,4 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о доходах в 8,8 млн рублей. Глава правительства Дмитрий Медведев заработал 8,5 млн рублей.