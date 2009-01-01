В воскресенье турецким избирателям предстоит сделать исторический выбор между нынешней парламентской системой и предлагаемой супер-президентской, на которой настаивает Реджеп Эрдоган, нынешний президент Турции. Из важных изменений, которые несет проект новой конституции – главой государства вместо выбираемого из депутатов парламента премьер-министра станет всенародно избираемый президент. Законодательный орган будет сильно ограничен в своих правах, армия будет целиком подчинена министерству обороны.

Эрдоган де-факто уже управляет страной, не имея на то особых полномочий, с момента своего избрания президентом в августе 2014 года, теперь же по плану законы должны прийти в соответствие с реальностью. Это, возможно, самая крупная политическая реформа с момента установления (парламентской) Турецкой Республики в 1923 году. С ней может сравниться разве что внедрение многопартийной системы после Второй мировой войны или военный переворот и принятие новой Конституции в 1980–1982 годов.