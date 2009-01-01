17:59

«Исламское государство» отвергло гибель боевиков из-за сброса на их позиции в Афганистане «матери всех бомб» (Massive Ordnance Air Blast Bomb, MOAB) американскими военными. Об этом сообщает SITE со ссылкой на близкое к исламистам агентство Amaq.

По данным афганского министерства обороны, бомба привела к гибели 36 боевиков. Никто из местных жителей не пострадал. В ведомстве также рассказали, что взрыв бомбы разрушил три подземных туннеля ИГИЛ, уничтожил запасы оружия и боеприпасов.

13 апреля Пентагон отчитался о применении MOAB в провинции Нангархар. MOAB весит 9,5 тонн и считается крупнейшей неядерной бомбой. Ее стоимость оценивается в $16 млн. На вооружении США 15 таких бомб, но в боевых действиях ее ранее не применяли.

При этом бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден указал на то, что постройку туннелей, которые разбомбили США, в 1980-х годах спонсировало ЦРУ.