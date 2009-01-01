18:11

Акционер «Новатэка» Леонид Михельсон подтвердил, что его компания «Левит» учредила благотворительный фонд «Дар», фигурировавший в расследовании ФБК «Он вам не Димон». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Еще в 2006 году наша компания “Левит” учредила фонд “Дар”. Информацией о планах фонда и реализации им социально-значимых проектов я обладаю», – сообщил Михельсон через своего представителя.

Он добавил, что «будет поддерживать фонд в этой их работе и дальше».

Накануне руководитель «Дара» и заместитель председателя правления Газпромбанка Илья Елисеев в интервью «Коммерсанту» прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Он заявил, что никто из официальных лиц государства не имеет отношения к фонду и недвижимости, которая упоминается в расследовании.

Елисеев заявил, что «один из ключевых приоритетов фонда» – восстановление исторических зданий. Комментируя передачу «Дару» денег Михельсоном и другим акционером «Новатэка» Леонидом Симановским, Елисеев отметил, что они разделяют цели фонда и добавил, что периодически информирует жертвователей о проектах «Дара».

В 2007 году «Дар» действительно получал кредит от Газпромбанка на сумму 11 млрд рублей, но это была «как раз часть тех самых средств, которые до этого фонд разместил в том же самом банке», сказал Елисеев. Весь учредительный капитал «Дара» изначально размещался в Газпромбанке, отметил он.

Глава «Дара» подчеркнул, что «всем распространителям баек <…> придется отвечать по закону» и пригрозил ФБК и СМИ, которые писали о расследовании, судом.

Алексей Навальный обвинил Елисеева во лжи и предложил спросить у него, почему на территории усадьбы в Плесе «официально располагается подразделение ФСО», а также «под какое обеспечение он получил кредит в 11 млрд рублей в Газпромбанке».

Расследование ФБК «Он вам не Димон», посвященное «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, вышло 2 марта. По данным ФБК, Медведев на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах, приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли на 70 млрд рублей.

Среди прочего, в расследовании утверждалось, что фонд «Дар», который возглавляет однокурсник Медведева Елисеев, получил 33 млрд рублей от Михельсона и Симановского, а также кредит от Газпромбанка на 11 млрд рублей.