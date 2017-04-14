19:43

Юрий Кулий, задержанный по делу о нападении на полицейских во время митинга «Он нам не Димон», пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Об этом в интервью «Медузе» рассказал его адвокат Алексей Липцер.

По его словам, Кулий оказался в центре толпы, когда полиция начала «выдергивать» людей.

«Юрий оказался между тем, кого пытались задержать и одним из омоновцев, именно он впоследствии и указал на Юрия как на лицо, которое якобы причинило ему какой-то вред. По словам Юрия, он просто пытался разнять пожилого человека и омоновца. Он говорит, что положил ему руку на плечо, не причиняя ему никакой боли, нужно понимать, что сотрудник правоохранительных органов был в бронежилете», – сказал Липцер.

Он отметил, что основанием для задержания Кулия стали видеозапись и показания омоновца, который утверждает что именно Кулий «схватил его за руку и тем самым причинил ему боль». При этом, как пишет «Медуза», никаких травм у полицейского нет.

Сам Кулий признал свою вину и согласился с версией обвинения. Его адвокат заявил, что не считает действия Кулия уголовным деянием.

«Нет этого и на видео: там есть сам Юрий и можно увидеть общую ситуацию, но нюансы разглядеть очень сложно, как и то, что Юрий сильно сжимает руку омоновца, тем не менее, скриншоты также были приобщены к уголовному делу», – добавил он.

Липцер рассказал, что Кулий «пишет сценарии, занимается режиссурой, играет». По словам адвоката, его нельзя считать политическим активистом. 26 марта Кулий «приехал на Тверскую, чтобы просто посмотреть, как все это выглядит», заключил он. Молодого человека задержали 6 апреля, ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти (по статье 318 УК).

О том, что полиция задержала четверых обвиняемых в нападении на представителей властей на акции протеста 26 марта в Москве, стало известно 13 апреля. Среди задержанных Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. Уголовное делу возбудили по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. В СК говорили, что у следователей есть видеозаписями, подтверждающие вину задержанных.

Антикоррупционные митинги «Он нам не Димон» прошли 26 марта почти в сотне российских городов. В большинстве случаев акции не были согласованы, что привело к массовым задержаниям. На митинге в Москве задержали около тысячи человек.