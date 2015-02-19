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Корпорации Apple разрешили проводить испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте Департамента транспортных средств штата (DMV).

Как отметил Business Insider, это заявление стало «первым официальным подтверждением» продолжения работы Apple над созданием беспилотного автомобиля.

В списке компаний, которым разрешено тестировать беспилотные автомобили в Калифорнии, числятся еще 29 компаний, в том числе Google и Tesla Motors.

Ранее власти штата смягчили некоторые правила для автомобилей с автопилотом. В частности, DMV убрал требование, согласно которому во время тестирования за рулем беспилотного автомобиля обязательно должен присутствовать человек.

О заинтересованности Apple продолжить тестирование беспилотных автомобилей в декабре 2016 года писала The Wall Street Journal. Как поясняло издание, корпорация направила регулятору США письмо по поводу законодательства в области управления безопасности движения на трассах.

Кроме того сообщалось, что Apple инвестирует в исследования машинного обучения и автоматизации, а также «заинтересована потенциалом автоматических систем».

О начале работы Apple над беспилотным автомобилем близкие к компании источники сообщили Bloomberg в феврале 2015 года. Отмечалось, что проект носит кодовое название Titan. Представить первые автомобили планировалось к 2020 году. При этом в октябре 2016 года корпорация уволила около тысячи сотрудников, работающих над Titan. Источники Bloomberg поясняли, что это может означать отказ от проекта.