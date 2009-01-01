19:44

Депутат Госдумы Андрей Палкин по итогам 2016 года стал лидером по доходам. Он задекларировал доход в 678,4 млн рублей, сообщается на парламентском сайте.

В свою декларацию Палкин внес данные о шести земельных участках, жилом доме, двух квартирах, зданиях склада, глинозапасника и трансформаторной подстанции. Также ему принадлежат два грузовых автомобиля, два полуприцепа и прицеп, а его супруге – доля в земельном участке и две квартиры.

В 2015 году Палкин также стал самым богатым депутатом: его доход составил 1,5 млрд рублей. Кроме того, в декларации Палкин указал сведения о принадлежащих ему 56 квартирах в Архангельской области, трех – в Московской, а также о примерно 200 транспортных средствах.

В марте 2017 года в отношении Палкина Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов, запустив процедуру его банкротства. По данным ФНС, долг депутата по налогам превышает 147 млн рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого года задекларировал доход около 62 млн рублей. В 2015 году, будучи первым заместителем главы Администрации президента РФ, он заработал 87 млн рублей.

Самой богатой женой депутата Госдумы оказалась жена коммуниста Александра Некрасова, получившая доход 645,9 млн рублей. Сам Некрасов отчитался о доходе около 4,9 млн рублей.

Заметка дополняется.