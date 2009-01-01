21:31

Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев извинился перед бизнесменом Михаилом Фридманом за свой комментарий по повода иска к изданию из-за материала «Звонок из Испании». Об этом он написал в фейсбуке.

«Часть моих вчерашних упреков Михаилу Фридману была несправедливой, и я приношу ему извинения. Но я по-прежнему считаю, что уголовное преследование журналистов по таким поводам недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом», – заявил владелей «Ведомостей».

Ранее Фридман подал иск к газете, так как, по его словам, издание при подготовке материала «Звонок из Испании» не попыталось с ним связаться. Он добавил, что иск направлен из-за «грубейших нарушений журналистской этики» и «многочисленных подтасовок фактов и примеров откровенной лжи».

Кудравцев, комментируя иск, сообщил, что Фридман и его сотрудники не ответили на вопросы «Ведомостей», не поясняли свою позицию после выхода материала, а также не просили опровержений и не пытались решить вопрос в досудебном порядке.

Позже Фридман добавил РБК, что отзовет иск в том случае, если редакция «в полной мере“признает ошибку и опубликует “всеобъемлющее” опровержение.

Шеф-редактор “Ведомостей” Дмитрий Симаков признал ошибку при подготовке статьи. Он назвал инцидент “человеческой ошибкой” и пояснил, что в газете не сработали “системы защиты”. Симаков также подчеркнул, что ошибку допустили несколько журналистов, и “ни о каком влиянии извне речи не идет”.