21:52

Подросток, пострадавший при взрыве возле библиотеки Санкт-Петербурга, сам изготовил взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

«Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство», – сказано в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и родственников пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски по месту жительства студента и «изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Взрыв на Васильевском острове произошел 13 апреля. Как отмечала «Фонтанка», молодой человек поднял на улице взрывное устройство, пытался его разобрать, после чего произошел взрыв. Очевидцы рассказывали, что подростку оторвало обе кисти. Сейчас он находится в больнице.

После инцидента СК завел дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).