22:59

Представители компании Uber впервые обнародовали свои финансовые показатели, из которых следует, что темпы роста доходов в 2016 году опередили рост потерь. Об этом представитель Uber рассказал Bloomberg.

В 2016 году чистый убыток компании составил $2,8 млрд, но при этом Uber зафиксировал выручку $6,5 млрд.

В компании пояснили, что при расчете убытков не учитывали показатели китайского подразделения, так как в августе 2016 года его продали местному сервису такси Didi Chuxing. Кроме того, в этот раздел не включили компенсацию партнерам, расходы на недвижимость, покупку автомобилей и «другие затраты».

Агентство отметило, что за последние три месяца 2016 года выручка компании выросла на 74% – до $2,9 млрд относительно предыдущего квартала. Убытки, в свою очередь, за этот же период увеличились на 6,1%– до $991 млн.

Bloomberg подчеркнуло, что согласно закону, Uber не обязан раскрывать свои финансовые показатели.

Компанию, работающую в 75 странах, инвесторы оценивают в $69 млрд. Начиная с момента основания в 2009 году, Uber потратил как минимум $8 млрд. При этом, добавили в компании, на счету у сервиса $7 млрд собственных средств и $2,3 млрд неиспользованного кредита.

Заметка дополняется.