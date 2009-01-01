Когда в 1957 году Эрика Сабо отправили по распределению на ЗИЛ, вряд ли он знал, чем это закончится. Он только что окончил Московское художественно-промышленное училище, и заводская практика была необходимостью. На заводе к Сабо отнеслись как к очередному практиканту: в качестве тренировки попросили немного переделать внешний вид знаменитого автомобиля ЗИС-110, который должны были вот-вот снять с производства.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.