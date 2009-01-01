Иллюстрация: Ксения Шишкова

Когда в 1957 году Эрика Сабо отправили по распределению на ЗИЛ, вряд ли он знал, чем это закончится. Он только что окончил Московское художественно-промышленное училище, и заводская практика была необходимостью. На заводе к Сабо отнеслись как к очередному практиканту: в качестве тренировки попросили немного переделать внешний вид знаменитого автомобиля ЗИС-110, который должны были вот-вот снять с производства.