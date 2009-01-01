00:54

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что слова о «возмездии» журналистам «Новой газеты» интерпретировали неправильно. Об этом он рассказал ТАСС.

«Они (журналисты) зацепились за слово “возмездие”. Но мы не забываем, что живем в правовом поле Российской Федерации и можем по закону наказать этих людей. Духовенство Чечни однозначно подаст в суд на “Новую газету” за их публикации», – пояснил советник Кадырова.

По его словам, представители всех религиозных организаций Чечни возмутились публикацией газеты о массовых задержаниях в республике мужчин за гомосексуальность. После этого Высокое собрание Чечни выпустило резолюцию, в которой говорилось о «возмездии к подстрекателям». Главный редактор издания Дмитрий Муратов подчеркнул, что это звучит как призыв к расправе над журналистами.

Шахидов добавил, что представители религиозных организаций собирались выйти на улицы и устроить массовые беспорядки, но власти предотвратили это, пообещав привлечь к ответственности всех журналистов.

«Они (журналисты “Новой газеты”) должны на коленях просить прощения у чеченского народа или доказать то, что написали и распространили. В Чечне людей с неправильной ориентацией не было и не будет по воле Всевышнего», – отметил советник главы республики.

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев ранее заявил, что «возмездие всевышнего Аллаха» сотрудников издания «настигнет непременно», так как своей публикацией они задели «весь чеченский народ».

Это заявление стало ответом на письмо главного редактора газеты, который выразил опасение за безопасность своих журналистов из-за поступающих угроз. Он пояснил, что, по его мнению, в тесте газеты нет признаков оскорбления чеченского народа. По словам Муратова, «Новая» пыталась защитить «конкретных людей», которые обратились в редакцию с жалобами на преследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг «Новой газеты».