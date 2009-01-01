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Киберспорт включили во второй раздел реестра видов спорта России. В нем указаны те дисциплины, которые развиваются на общероссийском уровне. Соответствующий указ Министерства спорта опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, киберспорт получил равные права с футболом, хоккеем, теннисом и другими видами, которые также числятся во втором разделе реестра.

Как пояснил «Чемпионат», теперь киберспортсмены смогут проводить официальные общероссийские соревнования. Кроме того, у спортсменов появятся собственные разряды и звания.

В документе указываются следующие дисциплины киберспорта: «боевая арена», «соревновательные головоломки», «стратегия в реальном времени» и «технический симулятор».

В 2001 году компьютерный спорт впервые вошел во Всероссийский реестр видов спорта, но в 2006 году по приказу бывшего главы Минспорта Вячеслава Фетисова был из него исключен. При этом в 2016 году дисциплину вновь включили в реестр, в первый раздел.