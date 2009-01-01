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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал три условия для прекращения «опасной перепалки» с «Новой газетой». Свое обращение к главному редактору издания Дмитрию Муратову он опубликовал в инстаграме.

По его словам, газете следует извиниться перед гражданами республики за «омерзительную чушь», распространяемую журналистами в СМИ и социальных сетях. Умаров подчеркнул, что после извинений редакции необходимо обязать своих сотрудников «хотя бы поверхностно ознакомиться с ментальной спецификой региона и ссылаться на реальные (!) источники».

«В-третьих, прекратите, наконец, истерию по поводу несуществующих “угроз”, чтобы, не дай Бог, этим не воспользовались те, кому ваша газета надоела несоизмеримо больше, чем нам», – заявил министр.

Публикацию издания он назвал «гнусной провокацией», организованной перед «главными выборами в стране». Как добавил Умаров, «Новая газета» «не успокоится» до тех пор, пока республикой руководит «верный и харизматичный соратник» президента России Владимира Путина Рамзан Кадыров.

Ранее Муратов направил муфтию Чечни Салах-хаджи Межиеву обращение, в котором сообщил об опасениях редакции за своих журналистов после принятия Высоким собранием республики резолюции, в которой говорится о «возмездии к подстрекателям». Главный редактор заметил, что эту фразу можно расценивать как призыв к расправе над журналистами.

Как пояснил советник Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов, эту резолюцию приняли, чтобы предотвратить массовые беспорядки, которые пообещали устроить религиозные организации, возмутившиеся публикацией газеты о задержании в Чечне мужчин за гомосексуальность.

Муфтий с своем ответе пояснил, что «возмездие всевышнего Аллаха их (журналистов) настигнет непременно». Шахидов добавил, что под «возмездием» подразумевается иск, который духовенство Чечни «однозначно» подаст к «Новой газете».