После удара «матери всех бомб» (Massive Ordnance Air Blast Bomb, MOAB) по позициям «Исламского государства» в Афганистане погибли 82 человека. Об этом губернатор афганской провинции Нангархар сообщил The New York Times.
Министерство обороны Афганистана ранее заявило о 36 убитых боевиках. Как пояснила газета, эти оценки были сделаны тогда, когда ведомство еще не «в полной мере» оценило последствия удара. Сторонники ИГИЛ, в свою очередь, отвергли гибель своих бойцов.
США сбросили крупнейшую неядерную бомбу весом 9,5 тонны 13 апреля. Взрыв MOAB разрушил три подземных туннеля ИГИЛ, уничтожил запасы оружия и боеприпасов. Отмечалось, что мирное население в результате атаки не пострадало.
Генерал Джон Николсон, комментируя удар по позиция «Исламского государства», сообщил, что бомбу использовали «в подходящий момент против подходящей цели».
«Мать всех бомб» разработали в 2003 году, тогда же состоялись первые испытания. В боевых действиях она ранее не применялась.
Стоимость бомбы оценивается в $16 млн, всего на вооружении у США 15 MOAB.
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