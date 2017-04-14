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После удара «матери всех бомб» (Massive Ordnance Air Blast Bomb, MOAB) по позициям «Исламского государства» в Афганистане погибли 82 человека. Об этом губернатор афганской провинции Нангархар сообщил The New York Times.

Министерство обороны Афганистана ранее заявило о 36 убитых боевиках. Как пояснила газета, эти оценки были сделаны тогда, когда ведомство еще не «в полной мере» оценило последствия удара. Сторонники ИГИЛ, в свою очередь, отвергли гибель своих бойцов.

США сбросили крупнейшую неядерную бомбу весом 9,5 тонны 13 апреля. Взрыв MOAB разрушил три подземных туннеля ИГИЛ, уничтожил запасы оружия и боеприпасов. Отмечалось, что мирное население в результате атаки не пострадало.

Генерал Джон Николсон, комментируя удар по позиция «Исламского государства», сообщил, что бомбу использовали «в подходящий момент против подходящей цели».

«Мать всех бомб» разработали в 2003 году, тогда же состоялись первые испытания. В боевых действиях она ранее не применялась.

Стоимость бомбы оценивается в $16 млн, всего на вооружении у США 15 MOAB.