08:33

На параде, прошедшем в столице КНДР 15 апреля, северокорейские военные продемонстрировали новые виды баллистических ракет, в том числе морского базирования. Об этом сообщает Yonhap.

https://twitter.com/W7VOA/status/853080855362842624?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F29437011%2F

https://twitter.com/W7VOA/status/853082006082781184

Кроме того, на параде в Пхеньяне показали новые модификации реактивных систем залпового огня, передает корреспондент ТАСС. В шествии участвовали различные виды бронетехники, а также представители всех видов вооруженных сил Северной Кореи; сопровождала парад группа самолетов.

Военный парад прошел в честь национального праздника КНДР – 105-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Вечером 15 апреля в Пхеньяне будет салют.

Демонстрация баллистических ракет и других видов вооружения проходит на фоне обострения отношений КНДР с США из-за предполагаемых ядерных испытаний, которые собирается провести Северная Корея. По данным NBC, в Вашингтоне рассматривают возможность нанести превентивный удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на испытания; в свою очередь, в КНДР заявили, что готовы ответить на «любую провокацию» со стороны США.