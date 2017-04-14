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Бывший генерал сирийской армии Захер аль-Сакат заявил, что в распоряжении режима Башара Асада продолжает оставаться несколько сотен тонн химического оружия. Об этом аль-Сакат рассказал в интервью The Telegraph.

По словам экс-генерала, после соглашения о ликвидации химического оружия в Сирии правительство страны признало наличие 1,3 тысячи тонн отравляющих веществ. Однако на самом деле, в распоряжении армии было «минимум 2 тысячи тонн».

Аль-Сакат считает, что сейчас нераскрытые запасы химического оружия спрятаны около Хомса и в городе Джабла у Тартуса. В районе порта Тартус находится военно-морская база России.

Как указывает The Telegraph, до 2013 года аль-Сакат командовал подразделением по химическому оружию в пятой дивизии армии Сирии. В марте 2013 года он дезертировал из армии и покинул страну, но утверждает, что сохранил связи в сирийском правительстве.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специальное подразделение ООН, объявило о полной ликвидации отравляющих боеприпасов в Сирии в начале 2016 года. В российском Генштабе в середине апреля напоминали, что в ОЗХО подтвердили уничтожение 10 из 12 складов химического оружия, находившегося в Сирии; еще два остаются на территории, которую контролируют боевики, и власти страны не имеют к ним доступа.

Вопрос, имеется ли у правительства Сирии неучтенное химическое оружие, возник после атаки с применением зарина в сирийском Идлибе 4 апреля. В США считают, что за нее ответственны власти России и Сирии; Москва и Дамаск причастность к химической атаке отрицают.

ВМФ США после происшествия в Идлибе нанесли массированный удар крылатыми ракетами по военной базе в Хомсе, откуда, по данным американских военных, вылетали самолеты с химическими боеприпасами. В РФ и Сирии назвали действия Вашингтона актом агрессии.