12:49

В Москве удивлены, что бывший генерал сирийской армии, рассказавший о скрытых запасах химического оружия в арабской республике, так долго скрывал эту информацию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Поскольку цифра в 1,3 тысячи тонн была объявлена открыто, у меня вызывает вопрос, почему генерал, если он знал про 2 тысячи тонн, три года молчал. 700 тонн – немаленькая цифра, ее в пробирку из-под белого порошка не спрячешь», – пояснил он.

Как подчеркнул министр, «любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом». Лавров также в очередной раз напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специальное подразделение ООН, еще в 2014 году получила данные о его запасах в Сирии и тогда же их верифицировала.

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