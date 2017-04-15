13:17

Полиция Санкт-Петербурга задержала восемь участников автопробега, организованного в поддержку забастовки дальнобойщиков. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на фотографа Давида Френкеля.

https://twitter.com/merr1k/status/853186913695563777

По данным издания, среди задержанных – председатель «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Андрей Бажутин и координатор петербургского отделения ОПР Сергей Владимиров. Участники акции намерены ехать вслед за задержанными в отдел полиции.

По данным «Фонтанки», задержаны десять участников автопробега. Всего в акции, по словам Владимирова, принимают участие около 80 машин.

«ОВД Инфо» передает, что задержанным вменяется «несанкционированный автопробег» и неподчинение действиям полиции. Их отправили в ОВД города Пушкина на улицу Оранжерейную.

В автопробеге по Невскому проспекту, который проводит ОПР, планировали принять участие 20–30 машин. 14 апреля Владимиров рассказал РБК, что заявку на проведение акции ОПР не подавало.

«Ранее мы не раз пытались согласовывать автопробеги. <…> Начиналось “отфутболивание” наших заявок от одного комитета к другому. Никакого результата мы ни разу не достигали. Поэтому сейчас решили вообще не обращаться», – отмечал он.

Бессрочная стачка российских грузоперевозчиков началась в конце марта 2017 года. Участники забастовки требуют, среди прочего, отмены системы «Платон», с помощью которой с большегрузов взимается плата за проезд по федеральным трассам. Ранее правительство решило увеличить стоимость проезда большегрузов по федеральным трассам на 25% с 15 апреля, отказавшись от изначального плана повысить тариф в два раза.

28 марта к забастовке присоединились дальнобойщики в Дагестане. Через несколько дней их заблокировал ОМОН и Нацгвардия; сообщалось, что водителям повредили четыре фуры.