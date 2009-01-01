14:40

Союз журналистов Чечни (СЖЧ) прокомментировал обращение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который выразил опасения за безопасность своих журналистов после публикаций издания о преследованиях в Чечне мужчин за гомосексуальность. Свое обращение СЖЧ опубликовал на сайте телеканала «Грозный».

«У журналистского сообщества Чеченской Республики обращение главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова к муфтию Чечни Салаху Межиеву по поводу принятой в Грозном резолюции, при всей профессиональной выдержанности стиля и отточенности эмоций с первых фраз вызывает, мягко говоря, чувство профессионального неприятия», – сообщили в СЖЧ.

Чеченские журналисты подчеркнули, что «с пониманием и уважением» относятся «к обеспокоенности наших московских коллег о судьбе сотрудников “Новой газеты”». Однако «если муфтий Чечни сделал воззвание к возмездию и справедливости, то оно, несомненно, было акцентировано на цивилизованные рамки российского законодательства. Иначе и быть не может, как бы и кому бы того не хотелось бы!», – указали в СЖЧ.

В союзе выразили солидарность с журналистами в Москве в том, что «свобода слова и неприятие цензуры является грандиозным и незыблемым завоеванием демократии». «Но при этом мы считаем, что свобода слова – это не вседозволенность», – подчеркнули в СЖЧ.

«Навязывание нам для обсуждения темы заведомо неприличной – это провокационная попытка покушения на одну из основ нашего менталитета. Это разрушение взаимного уважения мужчин и женщин, стариков и молодых людей. Это попытки запустить процесс разрушения национального самосознания. <…> Вот и пытается “Новая газета” потихоньку подменить нам ценности, чтобы по новым лекалам выкроить из нас то, что нужно их финансовым и идеологическим покровителям», – заключили в союзе.

Свое обращение к муфтию Чечни Муратов сделал после того, как Высокое собрание Чечни приняло резолюцию, в которой говорится о «возмездии к подстрекателям». Муратов заметил, что это выражение звучит как призыв к расправе над журналистами. В ответ муфтий заявил, что возмездие Аллаха журналистов «настигнет непременно», так как они «ответят по букве закона Российской Федерации». В свою очередь, советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов пояснил, что под «возмездием» подразумевается иск, который духовенство Чечни «однозначно» подаст к «Новой газете».