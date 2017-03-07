15:11

Создатель «Открытой России» (ОР) Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения. Об этом он заявил на конференции ОР в Таллине 15 апреля.

https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/posts/1271179492930230

Новый глава ОР будет избран во время конференции. Кто именно им станет, пока неизвестно. Как сообщается на сайте движения, также планируется переизбрать совет ОР.

Исполнительный директор ОР Тимур Валеев в марте текущего года рассказал, что Ходорковский уйдет с поста руководителя движения, как и обещал в 2016 году. В разговоре с РБК Валеев тогда же уточнил, что у Ходорковского останется статус основателя движения с «довольно-таки хорошими полномочиями».

«Открытая Россия» изначально была учреждена в 2001 году при участии ЮКОСа, который возглавлял Ходорковский. Организация занималась благотворительными и образовательными проектами. ОР возродила свою деятельность в 2014 году, после того, как Ходорковского освободили из колонии, куда он попал по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Он вышел на свободу в 2013 году по амнистии, пробыв в заключении более десяти лет.