17:45

При взрыве рядом с сирийским Алеппо погибли 70 человек, еще не менее 130 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городе.

Associated Press со ссылкой на сирийское телевидение передает, что жертвами взрыва стали 39 человек. По данным Syrian Observatory for Human Rights, которые приводит Reuters, убиты 24 человека, несколько десятков пострадали.

По предварительной информации, взрыв совершил смертник на автомобиле на месте стоянки автобусов с эвакуированными жителями двух шиитских поселений – Фуа и Кефрая. Сейчас часть автобусов заблокированы в районе взрыва.

Эвакуация населения велась в рамках соглашения сирийского правительства с силами оппозиции. 14 апреля в Алеппо прибыли 75 автобусов, в которых находились около пяти тысяч жителей Фуа и Кефрая.