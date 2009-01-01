18:53

Турецкая полиция 15 апреля задержала 49 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством». Об этом сообщает Anadolu.

По данным агентства, операция полиции прошла в семи районах Стамбула. Из задержанных 41 человек – иностранцы. Во время обысков у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, мачете, рацию, большое количество кредитных карт и валюту на $341 тысячу.

Власти полагают, что задержанные планировали теракты перед референдумом 16 апреля. CNN Turk также передает, что они могут быть связаны с организаторами теракта в стамбульском ночном клубе Reina, который произошел в новогоднюю ночь.

Заметка дополняется.