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Арестованный 15 апреля в Санкт-Петербурге предполагаемый вербовщик в Сирию Обид Абдыраимов подозревается в вовлечении в террористическую деятельность возможных пособников организатора взрыва в петербургском метро Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, следователи считают, что Абдыраимов завербовал, в том числе, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Последний был в числе восьми человек, задержанных вечером 6 апреля по делу о теракте в метро.

Ранее 15 апреля Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Абдыраимова на два месяца по подозрению в содействии террористической деятельности. Вместе с ним на тот же срок арестовали Айжигита Айтматова, ранее задержанного по делу о вербовке в ИГИЛ. В пресс-службе суда объяснили, что Абдыраимов проходит по отдельному уголовному делу о вербовке в Сирию.

В свою очередь, Айтматов стал девятым арестованным по делу о вербовке в ИГИЛ. До этого Октябрьский суд арестовал на два месяца восемь человек: братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, Бахадира Мадрахимова, Ферузу Инакова и Шухрата Сатымбаева. При этом следователи подчеркивали, что пока нет оснований связывать задержанных по этому делу с делом о теракте в метро.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне взорвалась бомба, погибли 15 человек, в том числе сам Джалилов. Еще одно несработавшее взрывное устройство нашли на станции «Площадь Восстания» и обезвредили.

По данным РБК и турецкой газеты Yeni Akit, Джалилова депортировали из Турции в Россию за несколько месяцев до теракта. До этого он находился в Турции 13 месяцев, но чем занимался, неизвестно. Источники ТАСС сообщали, что следствие проверяет информацию о возможном обучении Джалилова в «Исламском государстве» на территории Сирии в 2015–2016 годах.