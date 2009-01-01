22:04

Сирийские спасатели рассказали о сотне погибших в результате взрыва у эвакуационных автобусов под Алеппо. Об этом сообщает Associated Press.

Добровольцы организации «Белые каски» нашли на месте взрыва не менее 100 тел.

По предварительной информации, взрыв совершил смертник на автомобиле на месте стоянки автобусов с эвакуированными жителями двух шиитских поселений – Фуа и Кефрая. Сейчас часть автобусов заблокирована в районе взрыва.

Ранее сообщалось о 70 погибших и 130 раненых.

ТАСС писал, что взрыв произошел в западном предместье Рашидин. Там автобусы остановились перед тем, как отправиться во временный центр размещения беженцев в Джибрине.

Эвакуация населения велась в рамках соглашения сирийского правительства с силами оппозиции. 14 апреля в Алеппо прибыли 75 автобусов, в которых находились около пяти тысяч жителей Фуа и Кефрая.