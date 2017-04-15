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Всех задержанных после автопробега, организованного в поддержку забастовки дальнобойщиков, отпустили из отдела полиции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Среди задержанных были председатель «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Андрей Бажутин и координатор петербургского отделения ОПР Сергей Владимиров.

Участникам вменялся «несанкционированный автопробег» по части 2 статьи 20.2 Административного кодекса России (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и неподчинение действиям полиции.

Акцию в протоколах обозначили как «митинг», передает «ОВД-Инфо».

В автопробеге по Невскому проспекту, который проводило ОПР, планировали принять участие 20–30 машин. 14 апреля Владимиров рассказал РБК, что заявку на проведение акции ОПР не подавало.

Стачка российских грузоперевозчиков началась в конце марта 2017 года и продолжается до сих пор. Участники забастовки выступают против системы «Платон», в соответствии с которой с большегрузов взимается плата за проезд по федеральным трассам.

Ранее правительство решило увеличить стоимость проезда большегрузов по федеральным трассам на 25% с 15 апреля, отказавшись от изначального плана повысить тариф в два раза.