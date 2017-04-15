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Солидарность сотрудникам «Новой газеты» после публикации материалов о задержанных в Чечне геях выразили российские и зарубежные СМИ, политические партии и общественные организации. Об этом сообщает «Новая газета».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал обращение, в котором потребовал у правоохранительных органов проверить данные об угрозах в отношении сотрудников «Новой газеты».

Кроме того, баннеры со словами поддержки разместили порталы «Медиазона» и «Лентач», поддержали издание ТВ-2 и The Moscow Times. В защиту «Новой» выступили Союз журналистов Москвы и Союз журналистов России.

В издании отмечают, что за ситуацией следили телеканал «Дождь», «Би-Би-Си», РБК, «БизнесФМ», «Настоящее время» и Reuters.

О своей солидарности с журналистами заявили партия «Яблоко» и Общественное движение «За права человека».

Заявление в поддержку газеты опубликовали также Комитет по защите журналистов, «Репортеры без границ», CPJ и Международная правозащитная организация Amnesty International.

Ранее газета сообщала об открытых угрозах со стороны чеченских вирдов, исламских богословов и «лидеров общественного мнения».

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. Многие представители чеченского руководства называли информацию ложью.

Позднее издание сделало еще одну публикацию на эту тему. В ней говорилось о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в Чечне.