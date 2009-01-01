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В Новодугинском районе Смоленской области обнаружили усадьбы спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова и депутата Госдумы Николая Панкова. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к руководству области, и на жителей соседних деревень.

По данным канала, Неверов владеет участком площадью 1000 квадратных метров в деревне Домашенка Смоленской области. Об этом «Дождю» рассказал настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Болшево иерей Павел.

Местные жители называют этот участок «дачей Неверова». Он не обозначен на кадастровой карте. Рядом с территорией есть искусственный пруд, а на соседнем берегу – пастбище и конюшня. По словам местных жителей, Неверов часто приезжает туда вместе с семьей.

Еще одну усадьбу в нескольких километрах от Неверова построил и другой депутат Госдумы от «Единой России» Николай Панков. Участок площадью 2,3 гектара оформлен на Найденову Клавдию Алексеевну, полная тезка которой, отмечает «Дождь», была совладелицей саратовских компаний «Креатив-с», «Поволжье», «Новости+» и «Полиграф».

В этой же деревне есть участок, принадлежащий бывшему руководителю аппарата Володина в администрации президента Артему Балыхину. На запрос «Дождя» Балыхин ответил. Он подтвердил, что это действительно его участок.

«Я не являюсь депутатом или государственным служащим, поэтому вопрос ко мне непонятен. У меня есть право на свободное перемещение и на неприкосновенность частной жизни. Это не Рублевка и не заграничная собственность, а просто участок в Смоленской области», – отметил он в разговоре с «Дождем».﻿

Кроме того, по соседству находится и территория предприятия «Боброво», которая принадлежит Лидии Барабановой. Ее издание «Собеседник» называло матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По данным корреспондента «Дождя», на территории «Боброво» в 30 гектаров располагаются жилые дома, пруд, вертолетная площадка.

В декларации Володина такие участки не указаны, но местные жители уверяют, что он часто проводит время в этом доме.

На запросы «Дождя» ни Неверов, ни Панков не отвечают. Представитель Володина также не подтвердил родство Лидии Барабановой и самого Вячеслава Володина.