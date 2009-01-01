02:26

После публикации слов поддержки требований о расследовании угроз в адрес сотрудников «Новой газеты» в адрес радиостанции «Эхо Москвы» стали поступать угрозы со стороны парламентариев и представителей духовенства Чечни. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

По данным радиостанции, муфтий Чечни Салах Межиев резко отреагировал на слова главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова, который поддержал коллег из «Новой газеты» и потребовал немедленного рассмотрения дела.

Муфтий назвал журналистов «вставшими на сторону шайтанов».

«На справедливое ответное заявление с нашей стороны, что за клевету придется отвечать, уцепились за слово “возмездие” и встали на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской республики. И нам совершенно все равно, как тот или иной воспринимает слово “возмездие”, важен сам факт, что оно неизбежно», – отметил Межиев.

Муфтия поддержал и депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он назвал журналистов радиостанции «госдеповскими агентами» и «провокаторами».

Ранее солидарность сотрудникам «Новой газеты» выразили не только журналисты радиостанции «Эхо Москвы», но и коллеги из таких изданий, как «Медиазона», «Лентач», The Moscow Times, а также телеканалы ТВ-2, «Дождь».

Кроме того, в поддержку «Новой» выступили в партии «Яблоко» и в общественном движении «За права человека».