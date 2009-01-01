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КНДР попыталась осуществить запуск ракеты, однако он провалился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракету попробовали запустить на следующий день после военного парада, посвященного годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Именно во время парада и были продемонстрированы баллистические ракеты.

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Пхеньян пытался запустить ракету из района города Синпо на восточном побережье страны.

По информации американских военных, пуск совершили в 11:21 по местному времени (00:21 мск). Тип ракеты на данный момент пока не определен, сообщает Reuters.

Демонстрация и запуск баллистических ракет и других видов вооружения осуществляются на фоне обострения отношений КНДР с США из-за предполагаемых ядерных испытаний, которые собирается провести Северная Корея.

По данным NBC, в Вашингтоне рассматривают возможность нанести превентивный удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на испытания; в свою очередь, в КНДР заявили, что готовы ответить на «любую провокацию» со стороны США.