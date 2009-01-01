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На посту председателя движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского сменил Александр Соловьев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Нового председателя выбрали в ходе конференции «Открытой России», проходящей в эти дни в Таллине.

Во вновь избранный Совет движения вошли 11 человек, среди которых экс-сопредседатель ПАРНАСа Владимир Кара-Мурза-младший, а также кандидаты от «Открытой России» на прошлых выборах в Госдуму Мария Баронова, Наталья Грязневич и Марина Белова.

Александр Соловьев был помощником депутата Дмитрия Гудкова, а также занимался координацией проекта «Открытое право»

Ранее Михаил Ходорковский оставил должность председателя движения. О таком решении Ходорковского в марте текущего года рассказал исполнительный директор ОР Тимур Валеев.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году при участии ЮКОСа, который возглавлял Ходорковский. Организация занималась благотворительными и образовательными проектами. Впоследствии ОР возродила свою деятельность в 2014 году, после того, как Ходорковского освободили из колонии, куда он попал по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов.