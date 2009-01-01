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Строительством крупных объектов для VIP-отдыха в Геленджике займутся сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, а также семья министра промышленности Дениса Мантурова. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

На Тонком мысу в Геленджик есть причал, на котором планируется построить большой яхт-клуб. Он принадлежит компании «Геленджикский морской порт», которым, в свою очередь, владеет компания «Финансовые системы» сына главы «Ростеха» Станислава Чемезова.

Его же компании «Финансовые инвестиции» принадлежит 50% «Финансовых систем», другие 50% находятся у офшора с Британских Виргинских островов Universal Managment Capital Ltd. Его связывают с семьей Дениса Мантурова.

Кроме того, Чемезов и Мантуровы владеют ПАО «Пансионат Приморье». И «Геленджик Гольф Резорт», и пансионат возглавляет Олег Румянцев. При этом «Геленджик Гольф Резорт» в равных долях принадлежит компаниям Мельниченко, Мордашова, Пумпянского и компании, связанной с акционерами Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым.

В создание будущего гольф-клуба на причале российские бизнесмены вложили почти 800 млн рублей.

Геленджик, пишет «Дождь», стал привлекательным место для инвестиций после строительства в 2010 году так называемого «дворца Путина».

Этот земельный участок находился в собственности компании «Индокопас», которая принадлежала совладельцу банка «Россия» Николаю Шамалову.

После того, как СМИ опубликовали материалы о «дворце Путина», резиденцию купил партнер Аркадия Ротенберга – Александр Пономаренко.

С тех пор недвижимость в Геленджике покупают именно близкие к власти бизнесмены, отмечает «Дождь».