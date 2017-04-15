В калифорнийском городе Харборсайд откроется одна из крупнейших в мире легальных ферм по выращиванию марихуаны, пишет The New York Times (NYT).
На плантации площадью чуть больше 19 гектаров высадят 100 тысяч растений. Строительство теплиц должны закончить в 2018 году. На ферме будут выращивать в том числе медицинскую марихуану.
По словам Стива Деанжело, сооснователя медицинского центра в Харборсайде, который специализируется на лечебной марихуане, с созданием большой плантации Калифорния сможет занять «половину национального рынка».
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