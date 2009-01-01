17:50

В Турции подсчитали первые голоса на референдуме по расширению полномочий президента страны, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По итогам обработки 24% бюллетеней поправки поддержали 63% граждан. Твиттер @EuropeElects приводит данные по 22% обработанных бюллетеней: за проголосовали 63,8%, против – 36,2%.

К 19:10 мск было обработано 86% бюллетеней, голосов за – почти 53%, против – 47%. При этом, как передает «Анадолу», в Стамбуле число противников реформ превысило число сторонников – 50,4% и 49,96% соответственно.

Кроме того, 80,47% живущих в Великобритании граждан Турции также не поддержали поправки, согласились с ними 19,53%.

Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 мск, в голосовании могли принять участие 55 млн человек. Жителям Турции нужно было проголосовать за или против пакета поправок в конституцию, которые предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Поправки меняют систему государственного управления: президент становится главой правительства с правом назначения министров и других высокопоставленных чиновников.

Кроме того, глава государства получает полномочия распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, а также издавать указы, имеющие статус законов и вступающие в силу без одобрения депутатов.

Новая редакция конституции предполагает, что президент Турции сможет занимать свой пост, как и раньше, не больше двух раз подряд.

При этом, срок президентства увеличивается с четырех до пяти лет. Но считать их будут с 2019 года, когда в стране пройдут президентские выборы. Таким образом, если их выиграет Эрдоган, он сможет оставаться на своем посту до 2029 года.

Также поправки ограничивают права военных, отмечает BBC News. Те, кто имеет отношение к вооруженным силам, не смогут участвовать в выборах.

О планах расширить полномочия турецкого президента объявили в июле 2016 года. Это произошло после неудачной попытки военного переворота.