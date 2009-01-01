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В Вашингтоне не удивились запуску баллистической ракеты, который осуществила КНДР. Об этом Reuters сообщил на условиях анонимности советник вице-президента США Майкла Пенса.

«Нам не нужно предпринимать дополнительные меры и тратить дополнительные ресурсы [из-за ракетного пуска]. Для нас это не стало неожиданностью, у нас были разведывательные данные об этом – как до запуска, так и после», – сказал собеседник Reuters.

Он добавил, что полет ракеты длился недолго: «Хорошая новость в том, что она выдохлась через 5 секунд».

По словам советника Пенса, взрыв северокорейской ракеты 16 апреля последовал еще за одним неудачным запуском.

Сам вице-президент США 16 апреля прибыл с визитом в Южную Корею. После того, как стало известно о провале пуска баллистической ракеты с терроритории КНДР, Пенс обсудил его с американским президентом Дональдом Трампом.

О провале пуска северокорейской ракеты в ночь на 16 апреля заявили южнокорейские военные. Тип запущенной ракеты не сообщался.

Как уточняет Reuters, по данным Белого дома США, Северная Корея испытывала не межконтинентальную ракету. Возможно, речь идет о баллистической ракете морского базирования.

В начале года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна почти закончила разработку межконтинентальной баллистической ракеты. В марте северокорейские власти сообщили, что запустили четыре ракеты для отработки возможных ударов по военным базам США в Японии.