13:09

Британские парламентарии потребовали лишить гражданства Великобритании жену сирийского президента Башара Асада Асму. Об этом сообщает Sunday Times.

По данным газеты, депутаты и несколько сирийцев, живущих в Великобритании, обратились в МВД страны. Они полагают, что Асма Асад использует свои аккаунты в соцсетях для поддержки и пропаганды сирийского режима.

Как пишет Sunday Times, супруга Асада активно пользуется инстаграмом и фейсбуком, а также ведет канал в Telegram. Большинство ее постов посвящены встречам «с детьми и пожилыми сирийскими женщинами», отмечает газета.

Однако 7 апреля, пишет издание, Асма Асад в инстаграме прокомментировала удар ВМФ США по военной базе в Хомсе после химической атаке в Идлибе.

«Америка совершила этот безответственный поступок, который отражает близорукость, политическую и военную слепоту в погоне за лживой пропагандистской кампаний», – написала жена сирийского президента.

Как сказал Sunday Times депутат Палаты общин Надим Захави, по его мнению, Асма Асад – «часть пропагандистской машины, которая совершает военные преступления».

Представитель информационной группы для сирийцев в Великобритании в разговоре с Sunday Times заметил, что жена Асада «взяла на себя роль в продвижении идеалов, противоречащих общему благу Великобритании».

Асма Асад родилась в Лондоне, у нее есть британское и сирийское гражданство. Наличие второго паспорт позволяет лишить ее гражданства, если власти сочтут, что такой шаг будет «способствовать общественному благу», уточняет газета.

Заметка дополняется.