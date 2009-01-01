Британские парламентарии потребовали лишить гражданства Великобритании жену сирийского президента Башара Асада Асму. Об этом сообщает Sunday Times.
По данным газеты, депутаты и несколько сирийцев, живущих в Великобритании, обратились в МВД страны. Они полагают, что Асма Асад использует свои аккаунты в соцсетях для поддержки и пропаганды сирийского режима.
Как пишет Sunday Times, супруга Асада активно пользуется инстаграмом и фейсбуком, а также ведет канал в Telegram. Большинство ее постов посвящены встречам «с детьми и пожилыми сирийскими женщинами», отмечает газета.
Однако 7 апреля, пишет издание, Асма Асад в инстаграме прокомментировала удар ВМФ США по военной базе в Хомсе после химической атаке в Идлибе.
«Америка совершила этот безответственный поступок, который отражает близорукость, политическую и военную слепоту в погоне за лживой пропагандистской кампаний», – написала жена сирийского президента.
Как сказал Sunday Times депутат Палаты общин Надим Захави, по его мнению, Асма Асад – «часть пропагандистской машины, которая совершает военные преступления».
Представитель информационной группы для сирийцев в Великобритании в разговоре с Sunday Times заметил, что жена Асада «взяла на себя роль в продвижении идеалов, противоречащих общему благу Великобритании».
Асма Асад родилась в Лондоне, у нее есть британское и сирийское гражданство. Наличие второго паспорт позволяет лишить ее гражданства, если власти сочтут, что такой шаг будет «способствовать общественному благу», уточняет газета.
Заметка дополняется.
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