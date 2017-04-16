14:57

Баскская националистическая группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna, «Страна басков и свобода») назвала добровольное разоружение возможностью ускорить переговоры о статусе баскской автономии.

Об этом сообщает баскская газета «Гара». Издание публикует письмо ЭТА, где группировка поясняет, что сдача оружия стала не «валютой» или «разщменным средством», а способом перейти к этапу независимости басков.

ЭТА собирается начать «внутренние дебаты» о создании баскского государства. В заявлении, которое приводит «Гара», не упоминается возможность самороспуска группировки.

Официальный представитель испанского правительства Иниго Мендес де Виго заявлял, что группировка «ничего не получит от демократического государства» в обмен на отказ от оружия.

Власти, кроме разоружения, требуют назвать исполнителей терактов и нападений, за которыми стоит ЭТА. Ранее де Виго говорил, что группировка также должна самоликвидироваться.

ЭТА объявила о добровольной сдаче оружия 8 апреля. В прошлые года организация уже заявляла об отказе от вооруженной борьбы, но теракты и нападения продолжались. Группировка выступает за независимость Страны басков.