16:01

Запуски баллистических ракет КНДР – обычный процесс, о котором не всегда сообщают в СМИ, заявил заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели, [то это] нормальный процесс в ходе того, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и тут ничего удивительного нет», – сказал представитель МИД Северной Кореи.

Ким Ён Хо заметил, что КНДР «неоднократно объявляла» о подготовке испытаний, по его словам, ракетные пуски – это «законное право суверенного государства».

О запуске ракеты с территории КНДР в ночь на 16 апреля сообщили военные Южной Кореи. Ракета неустановленного типа взорвалась через пять секунд после старта.

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