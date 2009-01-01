18:15

В Чечне произошли «грандиозные перемены» в вопросах прав человека, рассказали главе республики Рамзану Кадырову чеченские правозащитники. Об этом Кадыров сообщил в своем инстаграме.

«Участники встречи (Кадырова и чеченского Совета по правам человека – Republic) подчеркивали, что в республике произошли грандиозные перемены в вопросах защиты прав и законных интересов граждан», – написал глава Чечни.

Вместе с тем, члены СПЧ пожаловались Кадырову на «информационные атаки» на Чечню со стороны «так называемых правозащитных международных организаций». О чем именно идет речь и какие организации подразумеваются, Кадыров в своем посте не уточнил.

По его мнению, эти «атаки» ни к чему не приведут: «Весь мир видит и знает правду о Чечне, знает, что побежден терроризм, демократическим путем созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений».

Как добавил Кадыров, «в конце 90-х и начале двухтысячных годов люди пропадали без вести. Их количество исчислялось тысячами. Сегодня подобная практика полностью изжита».

Ситуацию с похищениями в качестве примера Кадыров приводит как минимум с 2013 года. В том же году в Чечне появился свой Совет по правам человека.

При этом, как писал «Коммерсантъ», за несколько дней до решения создать такой совет, Кадыров заявил, что подобная структура республике не нужна, поскольку Чечня – «самый беспроблемный регион России».

В 2014 году глава Комитеты против пыток Игорь Каляпин потребовал завести на Кадырова дело из-за его призывов выселять родственниках боевиков из Чечни и сносить их дома. После этого глава республики заявил, что «некий Каляпин встал на защиту бандитов и их родственников».

В Чечне же, сказал Кадыров, «защитой прав человека занимаюсь я», а «никакие каляпины <…> ни одного шага не сделали, чтобы помочь семьям погибших бойцов».