22:22

51,37% участников референдума в Турции поддержали поправки в конституцию, передает «Анадолу».

Против реформ выступили 48,63% соответственно. Избирательные комиссии обработали 99,45% бюллетеней.

О положительном исходе референдума заявил глава ЦИК Турции Сади Гювен.

Как ранее сообщало «Анадолу», к 19:06 мск в Стамбуле по итогам подсчета 88% бюллетеней, 50,04% голосовавших отказались поддерживать поправки, 49,96% согласились. В целом по стране число сторонников реформы к этому же времени опережало число противников.

В Анкаре, Стамбуле и Измире большинство не одобрили изменение Конституции.

По словам вице-премьера Турции Вейси Кайнака, власти не получили то количество голосов за, на которое надеялись. В то же время представитель Народно-республиканской партии страны Эрдал Аксюнгер (главная оппозиционная партия Турции) сказал, что партия потребует пересчета как минимум 60% голосов.

Внести поправки в Конституцию предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган после неудачной попытки военного переворота в стране в июле 2016 года.

Поправки меняют систему государственного управления: президент становится главой правительства и получает право назначать министров и других высокопоставленных чиновников.

В случае принятия поправок глава государства также сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение и издавать указы, имеющие статус законов и вступающие в силу без одобрения депутатов.

Согласно новой редакции Конституции, также увеличивается срок президентства – с четырех до пяти лет. Более того, из-за поправок обнуляется и нынешний срок Эрдогана.