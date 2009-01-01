51,37% участников референдума в Турции поддержали поправки в конституцию, передает «Анадолу».
Против реформ выступили 48,63% соответственно. Избирательные комиссии обработали 99,45% бюллетеней.
О положительном исходе референдума заявил глава ЦИК Турции Сади Гювен.
Как ранее сообщало «Анадолу», к 19:06 мск в Стамбуле по итогам подсчета 88% бюллетеней, 50,04% голосовавших отказались поддерживать поправки, 49,96% согласились. В целом по стране число сторонников реформы к этому же времени опережало число противников.
В Анкаре, Стамбуле и Измире большинство не одобрили изменение Конституции.
По словам вице-премьера Турции Вейси Кайнака, власти не получили то количество голосов за, на которое надеялись. В то же время представитель Народно-республиканской партии страны Эрдал Аксюнгер (главная оппозиционная партия Турции) сказал, что партия потребует пересчета как минимум 60% голосов.
Внести поправки в Конституцию предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган после неудачной попытки военного переворота в стране в июле 2016 года.
Поправки меняют систему государственного управления: президент становится главой правительства и получает право назначать министров и других высокопоставленных чиновников.
В случае принятия поправок глава государства также сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение и издавать указы, имеющие статус законов и вступающие в силу без одобрения депутатов.
Согласно новой редакции Конституции, также увеличивается срок президентства – с четырех до пяти лет. Более того, из-за поправок обнуляется и нынешний срок Эрдогана.
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