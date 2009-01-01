23:09

Поставки белорусского продовольствия в Россию могут возобновиться в конце апреля. Об этом сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, передает «Интерфакс».

По его словам, снятие ограничений стало возможным после встречи министра сельского хозяйства Белоруссии Леонида Зайца и заместителя министра сельского хозяйства России Евгения Непоклонова.

«[Заяц и Непоклонов] договорились об алгоритме дальнейших действий, которые позволяют надеяться, что к концу апреля все эти вопросы будут сняты», – сказал Семашко.

15 апреля Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию продукцию двух белорусских предприятий.

В феврале Россия запретила поставку говядины из Белоруссии, заподозрив белорусские предприятия в том, что они используют украинское и европейское мясо. Ограничения также коснулись молочной продукции с некоторых предприятий.

Минск все обвинения отвергал.