«Я построю большую стену, – а ведь никто не строит стены так, как это умею я, уж поверьте, – и стоить это будет недорого. Я построю большую стену на южной границе, а заплатит за все это Мексика. Запомните эти слова», – говорил во время предвыборной компании избирателям Дональд Трамп. Соорудить стену на границе с Мексикой Трамп обещал уже в первые сто дней своего президентства. Стена должна предотвратить нелегальную иммиграцию, уберечь американцев от потока латиноамериканцев, которые повышают уровень криминала в стране и отнимают рабочие места у американцев. Сто дней почти прошли, как обстоят дела?
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