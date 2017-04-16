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Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала своих инспекторов перестать дополнительно начислять компаниям налоги за формальные нарушения и проверять, прежде всего, реальность и законность инспектируемой операции. Это следует из письма ФНС налоговикам, с которым ознакомились «Ведомости».

Как пишет издание, «в последние годы» инспекторы штрафуют за, например, неверную подпись в документе, а вышестоящие инстанции и суды их поддерживают. По словам управляющего партнера «Щекин и партнеры» Дениса Щекина, из-за «пробюджетной позиции судов» бизнес «практически» перестал судиться.

В письме говорится, что экспертиза почерка на документах не может быть основанием для доначислений, и главное для проверяющего – выполнил ли контрагент работу на самом деле. Более того, если саму компанию подозревают в том, что она знала о нарушении, нужно доказывать ее взаимозависимость с контрагентом.

Замруководителя ФНС Даниил Егоров отмечает, что инспектор должен понимать, соответствует ли сделка общей бизнес-логике, а также обязан искать конечных бенефициаров налоговых схем.

Как добавил Егоров, ФНС проследит, чтобы «все [проверяющие] следовали логике письма».