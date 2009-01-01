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Сенаторы Андрей Кутепов и Елена Мизулина претендуют на пост главы комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в СФ и в Кремле.

По данным собеседников издания, наиболее вероятным кандидатом, «очевидным и логичным вариантом», считается зампред комитета по экономической политике Кутепов, но Мизулина также «активно борется» за пост. Газета добавляет, что место хотела бы занять и вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сенатор Людмила Нарусова, которая (как и Мизулина) не состоит в комитете.

Спикер СФ Валентина Матвиенко конкретных сроков нового назначения не называла.

Ранее должность главы комитета занимал сенатор Вадим Тюльпанов, 4 апреля скончавшийся от перелома черепа после падения.

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности обеспечивает функционирование верхней палаты, а также занимается вопросами этики и статуса сенаторов.